“Legambiente sceglie Fiumicino come tappa del viaggio di Goletta Verde tra i comuni esempio di buone pratiche”

“Quest’anno, dopo un’assenza decennale, Legambiente ha scelto Fiumicino come tappa del viaggio di Goletta Verde tra i comuni esempio di buone pratiche”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini, presente all’iniziativa che si è svolta questa mattina sull’imbarcazione di Legambiente ancorata al molo del porto canale.

“Una decisione che ci rende orgogliosi perché conferma la bontà dell’azione del Comune in termini di raccolta differenziata e di tutela del mare e del Tevere grazie a iniziative come Fishing for Litter e il posizionamento, insieme alla Regione Lazio, delle barriera anti-plastica nelle acque del nostro fiume – sottolinea Cini -. Oltre agli ottimi risultati raggiunti con la raccolta differenziata, voglio ricordare il grande lavoro fatto dal sindaco, dal vicesindaco e dagli uffici tecnici per liberare la spiaggia di Passoscuro dalle case abusive che deturpavano una bellissima zona di riserva e sulla spiaggia di Fregene dove sono state eliminate porzioni abusive di alcune costruzioni”.

“Ancora – prosegue -, nella direzione della tutela del mare va la realizzazione, insieme al Consorzio di bonifica, della condotta di risalita per impedire lo sversamento in mare delle acque dei canali che, invece, saranno depurate e riutilizzate per l’irrigazione dei campi. Infine, con i progetti presentati grazie al PNRR per quanto riguarda le strutture per il trattamento dei rifiuti puntiamo a chiudere il ciclo”.

“Da poco è nato a Fiumicino un circolo di Legambiente che catalizza molte ragazze e ragazzi del territorio – conclude l’assessore -. Con loro abbiamo già instaurato un rapporto di collaborazione che prevede anche la pulizia delle spiagge in zona di riserva”.

In occasione della tappa di Goletta verde, inoltre, è stata convocata una seduta itinerante della Commissione Ambiente.

“Ringrazio il presidente regionale di Legambiente, Roberto Sacchi, per l’attenzione che riserva al nostro territorio e per riconoscerne gli evidenti passi avanti fatti in questi anni dalla città – aggiunge la presidente della Commissione Paola Magionesi -. La raccolta differenziata, soprattutto, con le altissime percentuali raggiunte ha permesso di non fare lievitare il costo della TARI per i nostri cittadini”.

“Ma l’amministrazione non si ferma a questo, né alle altre tante iniziative intraprese in questi anni a tutela dell’ambiente – conclude la presidente -. Con il nuovo appalto dei rifiuti puntiamo ad arrivare alla tariffa puntuale che premia coloro che prestano più attenzione nella differenziazione dei rifiuti e permette un più efficace smaltimento degli stessi”.