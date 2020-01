Condividi Pin 84 Condivisioni

Presentato dal Consigliere regionale l’ordine del giorno per sollecitare l’intervento della Regione Lazio in merito agli eventi calamitosi che hanno colpito Ladispoli il 13 Dicembre ultimo

Lega Ladispoli, il gruppo consiliare ringrazia l’On. Giannini – Approvato nella seduta odierna del Consiglio regionale l’ordine del giorno presentato dal consigliere Daniele Giannini per sollecitare l’intervento della Regione Lazio in merito agli eventi calamitosi che hanno colpito Ladispoli il 13 Dicembre ultimo. Come gruppo consiliare “Lega-Salvini Premier” non possiamo che ringraziare l’amico Daniele Giannini per la continua attenzione mostrata nei confronti del Territorio e della Cittadinanza.