Dopo una settimana dalle prime denunce i cittadini della frazione di Ladispoli hanno deciso di fare da soli e oggi si sono dati appuntamento per rimuovere i rifiuti abbandonati

L’eco raduno degli abitanti dell’Olmetto contro gli incivili –

Lo hanno definito “eco raduno” i promotori dell’iniziativa per rimuovere la discarica abusiva all’ingresso dell’Olmetto di Ladispoli.

Dopo una settimana di sollecitazioni rivolte al Comune senza ottenere risposta, i cittadini del quartiere periferico della città di Ladislao non ci stanno e si rimboccano le maniche: “Ne va della nostra dignità”, dicono.

Si sono dati dunque appuntamento questa mattina con tutto ciò che avevano a disposizione: sacchi, guanti, ma anche pale e decespugliatori. Tutti pronti in via dell’Olmo per rimuovere l’enorme cumulo di rifiuti che troneggia all’ingresso della frazione.

“Cerchiamo di dare un cenno della nostra presenza al Comune e agli incivili che continuano a scambiare il nostro quartiere per una discarica a cielo aperto”.