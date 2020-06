Condividi Pin 87 Condivisioni

Sarà possibile vedere la città il 21 giugno su Rai 1

Le telecamere di Linea Verde a Cerveteri

In questi giorni le telecamere di Linea verde stanno registrando una puntata dal sapore estivo!L’Aurelia ed i suo sbocchi al mare e non solo, ci regalerà una puntata che si alternerà tra borghi suggestivi come Tragliata e Ceri, l’antica Cerveteri, e l’ Oasi di Torre Flavia. Questo e molto altro in onda domenica 21 giugno alle 12.20 su Rai uno. Tra i tanti luoghi visitati attività storiche, come l’antico forno Piergentili, da decenni attivo in città, ma anche la necropoli: si potranno dunque respirare atmosfere storiche e tradizionali