Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 6.881.352 – Secondo i dati “Health Emergency Dashboard”, curati per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, ad oggi 8 giugno 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 6.881.352 con 399.895 decessi.

Tra i maggiori. Il Paese con più casi al mondo restano gli Stati Uniti con 1.915.712 e più numero di decessi 109.746, seguiti per il continente americano da Brasile, con 672.846 casi e 35.930 decessi, Canada, 95.570 casi e 7.773 decessi, e Messico, con 113.619 casi e 13.511 decessi.

In Cina, dove l’emergenza Covid-19 ha avuto inizio, i casi accertati totali sono 84.634 con 4.645 decessi.

In Europa in casi totali in tutto il continente sono 2.271.919 con 183.790 decessi. Guidano la Russia, con 467.673 casi e 5.859 decessi, Regno Unito, con 284.868 casi e 40.465 decessi, la Spagna, con 241.310 casi e 27.135 decessi, Italia, con 234.998 casi e 33.899 decessi, Germania, con 183.979 casi e 8.668 decessi, Francia, con 153.634 casi e 29.142 decessi.