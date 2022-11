In occasione dei 150 anni dalla fondazione dell’istitituto religioso delle suore salesiane, il TG2 Storie ha dedicato loro un servizio giornalistico.

Per far comprendere appieno il grande lavoro che svolgono in Italia e nel mondo, il TG2 ha scelto di raccontare quello che fanno le figlie di Maria Ausiliatrice nel territorio di Ladispoli, dove sono presenti dal 1957 nel centro salesiano di via Trieste, 6.

Le suore Salesiane di Ladispoli al Tg2 Storie

E dalle parole di Suor Paola Tascio, responsabile della comunità, è venuto fuori quanto questa struttura svolga un ruolo fondamentale nel tessuto cittadino ladispolano, soprattutto facendosi carico dei più dei più fragili e dei più svantaggiati.

Il lavoro delle suore spazia dalla formazione professionale per i ragazzi più grandi, passando per l’oratorio pomeridiano ai centri estivi per i più piccoli, per arrivare fino al supporto alle donne vittime di violenza.

Come ha sottolineanto Suor Paola nell’intervista, quello che colpisce soprattutto di Ladispoli è la sua grande capacità di attrarre persone da tante parti del mondo che in questa città trovano accoglienza e riparo. Il compito di queste suore è proprio quello di fornire loro un supporto per un’integrazione e per un pieno riscatto sociale.

Per chi volesse vedere il servizio completo del TG2 Storie andato in onda sabato 5 novembre, il link per accedervi è il seguente: