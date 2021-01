Share Pin 0 Condivisioni

A lanciare l’allarme e a seminare il panico tra i più prudenti è stato il membro del Cio Dick Pound

“Le Olimpiadi di Tokyo non sono più garantite”. A dirlo alla Bbc, come riporta il Corriere della Sera, è stato il membro del Cio, Dick Pound.

Un allarme il suo che ha seminato il panico tra i più prudenti che nutrivano ancora una speranza di veder realizzata l’edizione 2021 delle Olimpiadi.

A disilludere Pound dall’effettiva riuscita delle Olimpiadi ci sono l’emergenza covid ancora in atto con il piano vaccinazione come unica ‘arma a disposizione’ per poter portare i campioni olimpici a Tokyo in sicurezza.

Una cosa non semplice da fare in quanto significherebbe armonizzare i protocolli di oltre 200 diversi Paesi dando priorità, tra i vaccinati, ad atleti, tecnici e accompagnatori, con le dosi che dovrebbero essere iniettate entro giugno.

