Le mura dell’antica Caere come palcoscenico teatrale, lo spettacolo di Agostino De Angelis

Le mura dell’antica Caere, palcoscenico della performance teatrale di Agostino De Angelis con il GAR

Domenica 30 Giugno 2024 sarà realizzato un nuovo appuntamento culturale ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale e organizzato dal GAR sezione Cerveteri Ladispoli Tarquinia e dall’associazione culturale ArchéoTheatron in uno dei luoghi più suggestivi della Necropoli della Banditaccia.

Il luogo scelto sono le Mura dell’Antica Caere, raggiungibili percorrendo via degli Inferi, qui si svolgerà la performance teatrale itinerante “I Sentieri dell’Anima”, un viaggio poetico en plain air, un percorso nella storia e nei drammi dell’uomo. Lungo il cammino, come all’interno di un grande libro aperto, lo spettatore si imbatterà nelle storie di eroi ed eroine tra rami, antiche pietre, foglie e suoni. La forza della parola sul confine tra sogno e realtà, i palpiti di un cuore di madre, il pathos di anime ed esistenze sempre in bilico tra bene e male, la forza del divino, qui la voce dei protagonisti sfumata rimpiangerà quel passato che per loro non c’è più.

Un incontro con le storie di personaggi del passato, accompagnati dalla voce di Agostino De Angelis con la partecipazione della giornalista Barbara Pignataro. Un appuntamento in cui Agostino De Angelis ritorna dopo vent’anni dall’assegnazione del Sito Unesco a realizzare un evento suggestivo all’interno di via degli Inferi, così come fece nel 2004 con l’adattamento dell’Inferno di Dante, saranno interpretati da: Mariapia Gallinari, Alessandra De Antoniis, Isabella Pranzetti, Catja Cuordileone, Eleonora Pini, Barbara Moriglia, Nicole Antonangeli, Maria Letizia Campanelli, Massimiliano Passerani, Luisa De Antoniis, Stefano Ercolani, Marta Soracco, Emanuele Lagonegro, Denny Iacarelli, Anna Menichelli, Flavio Ciobanu e dagli allievi del Corso di Cinema Santa Marinella Viva: Monia Machi, Riccardo Frontoni, Riccardo Dominici, Nerina Piras, Annarita Eusepi, Giulia Peluso, Filippo Soracco. Costumi di scena Associazione Lo Stregatto, foto di Mauro Zibellini.

Lo spettacolo ha il patrocinio gratuito del Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura e del GAI (Gruppi Archeologici d’Italia), ed è inserito nella IV Edizione del progetto ideato da De Angelis “Sulla Strada degli Etruschi” che ha il patrocinio di Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale.

Per poter partecipare all’evento il GAR alle ore 17.30 accoglierà il pubblico nell’area parcheggio della Necropoli della Banditaccia per poi accompagnarlo all’interno dell’area dedicata alla performance teatrale che inizierà alle ore 18.15 con ingresso libero.

Per info: 3494055382 – [email protected]