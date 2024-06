Marinelli (FdI): “Presso le spiagge libere di Marina di Cerveteri non ci sono gli operatori addetti al Salvataggio in mare”

La Regione Lazio a seguito della deliberazione n 298 del 2 maggio 2024, ha stanziato la somma di 3.000.000 di euro dedicati ai comuni costieri del Lazio ,con il fine di garantire in primis la “sicurezza balneare ed altre progettazioni intese per la stagione estiva 2024.

In riferimento alla suddivisione dei benefit assegnati ,il comune di Cerveteri ha ricevuto il corrispettivo di 81.717€ dove in virtù di ciò un mese fa è stata aperta ufficialmente la stagione balneare ,ma presso le spiagge libere di marina di Cerveteri sia verso Torre Flavia nonché tra i stabilimenti six ed ocean surf beach ,il comune di Cerveteri non ha ancora istituito le postazioni con il personale che espleta salvataggio in mare.

Questo è quanto afferma in una nota scritta Riccardo Marinelli Dirigente di Fratelli d’Italia nonché Presidente del Circolo “Litorale del Lazio” che tra l’altro invita la prima cittadina ad adeguarsi in tempi celeri al piano di balneazione sicura come previsto dall’Ente superiore della Regione Lazio che ha il fine di garantire la sicurezza balneare dei cittadini che usufruiscono delle spiagge libere anche di campo di Mare.