Nel Futuro… Cresci nella Legalità: le classi dell’IC Ladispoli 1 in visita al Centro della Polizia a Cavallo

Come ogni anno, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 rinnova il suo impegno nella formazione alla cittadinanza attiva attraverso il progetto “Nel futuro… cresci nella legalità”. Tra le diverse iniziative previste, una delle più attese dagli studenti è l’uscita presso il Centro della Polizia a Cavallo, un’esperienza coinvolgente che permette ai ragazzi di conoscere da vicino il lavoro delle Forze dell’Ordine e l’importanza del rispetto delle regole.

Quest’anno, le classi coinvolte hanno avuto l’opportunità di visitare il Centro secondo un calendario ben organizzato. I primi a partecipare sono stati gli alunni delle classi IV A e IV B del Plesso Falcone, che il 26 marzo sono stati accolti presso il Centro Addestramento Cavalli e Cinofili situato in via Aurelia. Successivamente, il 27 marzo, è stata la volta delle classi I R, II R e III R del Plesso Livatino, mentre il 28 marzo l’esperienza si è conclusa con la visita delle classi IV L e IV M del Plesso Rodari.

L’incontro con la realtà operativa della Polizia a Cavallo ha offerto agli studenti un’occasione unica per scoprire il ruolo fondamentale dei cavalli e dei cani nell’attività delle Forze dell’Ordine. Gli agenti hanno guidato i bambini in un percorso fatto di dimostrazioni pratiche, raccontando il lavoro quotidiano svolto con questi straordinari animali. È stato un momento di grande coinvolgimento, in cui gli alunni hanno potuto osservare da vicino la disciplina, il rispetto e la collaborazione che caratterizzano il lavoro delle unità cinofile e a cavallo.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nell’ambito del Progetto Legalità, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole e al valore della giustizia, mostrando loro l’importanza della legalità attraverso esperienze dirette e formative. L’entusiasmo e la partecipazione attiva degli alunni hanno reso questa esperienza ancora più significativa, confermando il valore di un percorso educativo che lascia un segno profondo nella crescita personale e civica di ciascuno di loro.