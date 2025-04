Formazione e prevenzione, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri alla Città Militare della Cecchignola

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Un grande onore che il Gruppo di Protezione Civile della nostra città sia stato coinvolto in un contesto di così grande prestigio”

“Il Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città è sinonimo di preparazione, competenza e formazione. Non soltanto per la popolazione civile, ma anche per le Forze Armate. È con grande orgoglio che apprendo la notizia che vede la nostra Protezione Civile impegnata presso la Città Militare della Cecchignola nella formazione di tre reparti sulle tematiche legate al decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alle attività di Antincendio Rischio Medio. In totale saranno certificate le attività di 60unità dei tre reparti militari: una grande responsabilità per il nostro Gruppo Comunale e che conferma quanto sia competente e all’altezza di ogni situazione”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Due giornate di formazione che si suddivideranno in due fasi – aggiunge il Sindaco Gubetti – la mattina sarà dedicata alla teoria, mentre nel pomeriggio si passerà alla fase pratica e all’applicazione delle nozioni apprese. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge con costanza attività simili a quelle di oggi da tantissimo tempo: con iniziative aperte a tutta la popolazione, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e maggiormente sensibili ed è un onore ed un prestigio per Cerveteri che sia stata chiamata anche in un contesto militare così di rilievo come quello della Cecchignola. A Renato Bisegni, Responsabile del Servizio di Protezione Civile e a tutti i Volontari, i miei complimenti e il ringraziamento più sentito per l’impegno e il lavoro che quotidianamente svolgono, dimostrando attaccamento al Gruppo e straordinario senso civico”.