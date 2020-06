“Le buche del mercato ormai un lontano ricordo”

Condividi Pin 30 Condivisioni

"E anche le buche del piazzale del mercato sono un lontano ricordo", l'annuncio social del Sindaco Alessandro Grando

“E anche le buche del piazzale del mercato sono un lontano ricordo.

Ora si riparte con:

Via Settevene Palo

Rotatoria Viale Europa

Parcheggio di via Capua

Via del Campo Sportivo

Via delle Margherite

Via delle Rose

Via dei Campi Fioriti

Via Palo laziale

Largo del Verrocchio

Lungomare Marina di Palo

Via del Corallo

Via del Tritone

E non è finita qui.

Ora cominciamo a programmare l’ultimo intervento prima della fine del mandato e vi preannuncio che interesserà tutti i quartieri della città.

Mi rendo conto che ognuno vorrebbe vedere la propria via asfaltata il prima possibile, ma dopo decenni di immobilismo è umanamente impossibile intervenire ovunque immediatamente.

Abbiate un po’ di pazienza, la riasfaltiamo tutta Ladispoli.

P.S. Qualcuno sta raccontando in giro che questi lavori verranno realizzati con fondi stanziati dalla precedente amministrazione.

Non è vero!

I lavori sono totalmente coperti dai fondi ricavati dalla vendita del lotto edificabile di via Sironi”.

Alessandro Grando