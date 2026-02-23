Nuoto artistico, pioggia di qualificazioni per il settore agonistico

Le atlete del Tyrsenia Sporting Club volano al Campionato Nazionale Primaverile di Ostia –

Una giornata da incorniciare per il settore agonistico del Tyrsenia Sporting Club, che il 15 febbraio ha celebrato un risultato di grande prestigio nel nuoto artistico. Le atlete delle categorie Ragazze ed Esordienti A hanno infatti tutte superato e confermato il punteggio richiesto per la qualificazione al Campionato Nazionale Primaverile Italia”, in programma a Ostia dal 9 al 12 aprile.

Un traguardo di assoluto valore, frutto di un percorso costruito giorno dopo giorno con costanza, sacrificio e grande passione. In vasca, le giovani atlete del Tyrsenia Sporting Club hanno dimostrato solidità tecnica, concentrazione e un forte spirito di squadra, confermando l’eccellente lavoro svolto nel corso della stagione agonistica.

Grande la soddisfazione delle allenatrici, fiere di un risultato che premia impegno, determinazione e le tantissime ore di allenamento in acqua. La qualificazione di tutte le atlete rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un segnale chiaro della crescita del gruppo e della qualità del progetto tecnico della società.

Ora l’attenzione è rivolta al prossimo importante appuntamento nazionale, dove il Tyrsenia Sporting Club avrà l’opportunità di confrontarsi con le migliori realtà italiane e continuare a portare in alto i propri colori.