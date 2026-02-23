Letteratura, teatro e criminologia protagonisti di un evento partecipato e coinvolgente

Ladispoli, successo al Centro d’Arte e Cultura per la presentazione del thriller I delitti della Vergine di Daniela Alibrandi –

di Marco Di Marzio

Cultura nuovamente protagonista a Ladispoli presso Centro d’Arte e Cultura, che ieri ha ospitato un evento di grande rilievo capace di unire letteratura, teatro e divulgazione scientifica in un’unica esperienza immersiva. Numerosa la partecipazione del pubblico, segnale concreto dell’attenzione e dell’interesse della città verso iniziative culturali di qualità.

Al centro dell’incontro la presentazione del nuovo thriller psicologico di Daniela Alibrandi, I delitti della Vergine, edito da Morellini Editore. Il romanzo è ambientato nei suggestivi sotterranei dell’Acquedotto Vergine e nello scenario iconico della Fontana di Trevi, e intreccia antiche leggende romane con crimini contemporanei, muovendosi tra memoria storica e inquietudini del presente.

A dialogare con l’autrice è stata Barbara Pignataro, che ha guidato la presentazione mettendo in evidenza la costruzione psicologica dei personaggi e la forza narrativa di un’indagine che scava tanto nell’animo umano quanto nel mistero criminale.

Il confronto è stato arricchito dagli interventi del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio e dello speleologo romano Fabrizio Baldi, che hanno approfondito il tema del tormento psicologico, delle dinamiche del crimine e del sottosuolo come luogo simbolico e investigativo, ampliando la prospettiva del romanzo.

Particolarmente apprezzata la lettura scenica di alcuni brani del libro, curata dal regista Agostino De Angelis, con gli attori Riccardo Frontoni, Luisa De Antoniis e Riccardo Dominici della Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, che ha trasformato la presentazione in un intenso momento teatrale, coinvolgendo emotivamente il pubblico.

A conclusione dell’evento, l’assessore Frappa ha sottolineato come il Centro d’Arte e Cultura si confermi «cuore pulsante della vita culturale cittadina, spazio di incontro e confronto dove linguaggi diversi dialogano tra loro generando crescita collettiva».

Un appuntamento che ha saputo unire riflessione, emozione e partecipazione, confermando ancora una volta il ruolo centrale della cultura nella vita della comunità ladispolana.