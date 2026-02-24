 
Sanità, l’impegno di Laura Cartaginese per la risonanza magnetica al Padre Pio di Bracciano

24 Febbraio 2026





Presentata dalla consigliere regionale una mozione per il miglioramento tecnologico del nosocomio

Mettere al centro il diritto alla salute dei cittadini della provincia di Roma attraverso atti precisi e investimenti mirati. È questo l’obiettivo della mozione presentata da Laura Cartaginese per il potenziamento della sanità territoriale, con un focus strategico sull’Ospedale Padre Pio di Bracciano.

L’iniziativa punta a trasformare l’offerta sanitaria dell’area nord, grazie allo stanziamento di nuove risorse per la Asl Roma 4.

I punti chiave della proposta:

  • Innovazione e Tecnologia: Grazie ai nuovi fondi, l’Ospedale di Bracciano beneficerà di importanti investimenti tecnologici, a partire dall’installazione di una nuova Risonanza Magnetica, fondamentale per diagnosi rapide e accurate in loco.
  • Riduzione della Mobilità Sanitaria: Potenziare i servizi locali significa permettere ai residenti di curarsi vicino casa, evitando lunghi e faticosi spostamenti verso i grandi poli della Capitale.
  • Più Servizi, Meno Attese: Un rafforzamento strutturale pensato per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, decongestionando il sistema e migliorando la qualità delle prestazioni. “La sfida è portare la sanità dove serve, vicino alle persone. Con il potenziamento del Padre Pio e gli investimenti tecnologici nella Asl Roma 4, facciamo un passo avanti decisivo per ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini.”Laura Cartaginese

L’impegno prosegue con un unico obiettivo: una sanità efficiente, moderna e realmente presente sul territorio.