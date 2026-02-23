L’amministrazione invita operatori economici e ETS a presentare proposte progettuali per trasformare il Parco in un polo stabile di aggregazione giovanile, inclusione e crescita culturale

Cerveteri, Parco Fürstenfeldbruck: al via l’avviso pubblico per nuove attività culturali e sociali –

Il Comune di Cerveteri lancia un Avviso Pubblico per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di attività culturali e sociali nell’ambito del progetto ANCI “La riqualificazione del Parco Fürstenfeldbruck: oltre l’aggregazione, spazio di vera comunità solidale”.

L’iniziativa nasce a seguito dell’approvazione del progetto presentato dal Comune ad ANCI con l’obiettivo di trasformare il Parco Fürstenfeldbruck in un polo stabile di aggregazione giovanile, crescita culturale e inclusione sociale.

L’Avviso è finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte a promuovere: aggregazione e protagonismo giovanile; inclusione sociale e prevenzione dell’isolamento; trasferimento di soft skills e competenze tecnico-gestionali; creazione di una rete aggregativa solida e partecipata.

Tante le attività che si possono proporre all’amministrazione per far crescere questo progetto come workshop di fotografia, videomaking e podcasting; laboratori di pittura, street art e arti visive; rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali; concerti e contest musicali; incontri con autori ed esperti; laboratori di danza e arti performative; mostre e festival tematici; attivazione di uno sportello diffuso di ascolto e supporto psicologico e sociale per giovani; percorsi di educazione civica e cittadinanza attiva; creazione di un orto sociale e iniziative di educazione ambientale e sostenibilità.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 9 marzo 2026 tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure via e-mail a [email protected].

Qui tutte le info dell’Avviso Pubblico: https://comune.cerveteri.rm.it/novita/manifestazione-di-interesse-la-raccolta-di-proposte-progettuali-relative-ad-attivita

«Per la prima volta nella storia della nostra città abbiamo portato oltre 300 mila euro di risorse dedicate interamente alla comunità dei nostri giovani. Nessuno mai aveva dedicato così tanto spazio alle politiche giovanili. Adesso con questo Avviso – dichiara il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – compiamo un ulteriore passo concreto verso la piena valorizzazione del Parco Fürstenfeldbruck come luogo simbolo della nostra comunità. Vogliamo che diventi uno spazio vivo, aperto, inclusivo, capace di offrire opportunità reali ai giovani e di contrastare fenomeni di isolamento e disagio. È una sfida culturale e sociale che affrontiamo con determinazione, mettendo al centro partecipazione e coesione».

«La cultura è uno strumento straordinario di crescita personale e collettiva – afferma l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli –. Con questo Avviso intendiamo coinvolgere associazioni, enti del terzo settore e operatori culturali in un percorso condiviso che favorisca creatività, innovazione e inclusione. Il Parco Fürstenfeldbruck sarà un laboratorio permanente di idee, esperienze e buone pratiche, con una particolare attenzione ai giovani under 35 e ai progetti capaci di generare un impatto sociale concreto».