Condividi Pin 0 Condivisioni

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, Ladispoli ospiterà la seconda edizione di “Vino e Agricoltura, Festa dei Sapori, dei Colori e dei Profumi della nostra Terra”

Lazzeri: “Il meglio delle eccellenze agroalimentari a Ladispoli”-

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, Ladispoli ospiterà la seconda edizione di “Vino e Agricoltura, Festa dei Sapori, dei Colori e dei Profumi della nostra Terra”.

L’evento dedicato alle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio vedrà la partecipazione di aziende locali che promuoveranno i loro prodotti di punta, anche trasformati.

“Troverete in bella mostra ad esempio – spiega l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Francesca Lazzeri – non solo il carciofo, ma anche i carciofini sottolio, che rappresentano una voce importante nella produzione agricola e nella trasformazione del prodotto.

Saranno presenti anche produttori di vino, olio, miele e formaggi provenienti da tutto il comprensorio, che saputo della manifestazione non hanno esitato ad aderire, consapevoli dell’indiscussa importanza che ha il mercato di Ladispoli.”

La seconda edizione di “Vino e Agricoltura, Festa dei Sapori, dei Colori e dei Profumi della nostra Terra” sarà occasione per far conoscere anche tante realtà agricole locali che hanno il punto vendita presso l’azienda stessa e che vendono i propri prodotti solo in campagna.

“La festa potrà essere la vetrina – prosegue l’assessore Lazzeri – per far conoscere la bontà dei prodotti delle nostre campagne: non solo il carciofo universalmente conosciuto, ma anche le carote, i finocchi e tanti altri ortaggi che ogni notte partono da Ladispoli per raggiungere i mercati generali e poi tornare indietro sui banchi della grande distribuzione.

Sarà il modo migliore per incentivare il consumo di frutta e verdura a chilometro zero, sostenere il consumo degli alimenti secondo la stagionalità e tutelare allo stesso tempo il territorio e la salute dei consumatori.”