Il monitoraggio interesserà 30mila alunni

Lazio, scuola: al via i test salivari per gli studenti – la nota stampa:

L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato questa mattina presso l’Istituto comprensivo Scuola G. Pallavicini a Roma ha fatto visita ai ragazzi in occasione della partenza del monitoraggio con i test salivari. I ragazzi sono stati accompagnati dalle insegnanti nel cortile esterno dove l’equipe degli operatori sanitari della ASL Roma 2 ha spiegato ai ragazzi, in modo semplice, in che cosa consiste il test e soprattutto che è un test non invasivo e indolore.

“Il monitoraggio interesserà circa 30mila alunni e verrà effettuato ogni due settimane. Si tratta di prelievi salivari di natura molecolare che vengono processati in laboratorio, il risultato si ha in 24 ore. Le operazioni sono molto semplici, non invasive. Qualora ci fosse un caso positivo, verrebbe immediatamente isolato insieme ai suoi contatti più stretti. Questa attività serve per intervenire in maniera puntuale e preventiva, per evitare che si vada incontro a chiusure di interi plessi scolastici. Quest’anno la novità è che l’anno scolastico parte con oltre il 98% del personale docente e non docente vaccinato, e anche una buona parte degli alunni. Sicuramente c’è uno scudo maggiore, una difesa maggiore rispetto all’anno scorso” ha commentato l’Assessore D’Amato nel corso delle operazioni di screening.

Ogni provetta contenente un tampone è contrassegnata da un codice che identifica ogni singolo ragazzo che ha dato il consenso. Nel frattempo un operatore dell’equipe sanitaria fornisce al Referente COVID scolastico, ai genitori e agli insegnanti alcune informazioni e le modalità per l’autosomministrazione a domicilio del tampone salivare. In una seconda fase, verranno consegnati, in giorni predefiniti, i tamponi per l’autosomministrazione a casa, alla Scuola che attraverso il Referente COVID li consegnerà alle famiglie. Il giorno successivo al ritiro da parte della scuola la macchina della ASL li porterà al laboratorio.