Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione

Lazio, prorogate le scadenze per esenzioni ticket reddito e patologie –

“La Regione Lazio ha prorogato alla data del 31 marzo 2021 la scadenza per il rilascio dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito E01, E02, E03 e E04 e per patologia. Questo è quanto è stato disposto dalla Regione Lazio alla luce della proroga della dichiarazione dello Stato di Emergenza epidemiologica da COVID-19, rilevato l’andamento epidemiologico della pandemia e ravvisata la necessità di prevenire fenomeni di sovraffollamento negli uffici deputati”.

“Rimane fermo l’obbligo agli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute e restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute in raccordo con l’Unità di Crisi COVID-19 regionale”.