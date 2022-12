Lazio, Marietta Tidei: “Sostegno a idea D’Amato per bonus cultura”

“Sostengo con convinzione l’impegno di Alessio D’Amato a costruire una misura regionale, nel Lazio, simile al bonus cultura per i giovani. È uno strumento importante, che con risorse adeguate intercetterà un’esigenza fondamentale e in linea con una società più attenta e consapevole delle difficoltà del nostro tempo”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Terzo Polo).

“La 18App – aggiunge Tidei – fu istituita dal governo Renzi per permettere a tantissimi ragazzi di acquistare libri, frequentare cinema, teatri, mostre, ma anche per iscriversi a corsi di lingua straniera. Diversi Paesi europei, dalla Francia alla Germania, hanno voluto introdurre la stessa misura, ispirandosi proprio al bonus italiano. Solo quest’anno è stato richiesto da oltre 441 mila ragazzi. Toglierlo, come vuole fare la maggioranza di governo, sarebbe un errore enorme, soprattutto in un momento difficile, in cui i conflitti si moltiplicano e in cui è sempre più necessario aiutare i nostri ragazzi a crescere con più consapevolezza”, conclude Tidei.