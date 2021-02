Share Pin 3 Condivisioni

La consigliera di Italia Viva: “Un altro passo significativo per la tutela dei diritti delle donne”

Lazio, Marietta Tidei: “Bene l’ok alla pillola RU486 fuori dagli ospedali”

Lazio, Marietta Tidei: "Bene l'ok alla pillola RU486 fuori dagli ospedali"

“Importante la determina regionale che recepisce le linee di indirizzo del ministero della Salute per garantire la pilla RU486 anche fuori dal ricovero ospedaliero”.

A commentare il provvedimento è la consigliera regionale di Italia Viva, Marietta Tidei: “Alle donne sarà così garantita la possibilità di scegliere tra il ricovero e il regime ambulatoriale”.

“Un altro passo significativo per la tutela dei diritti delle donne e un altro passo in avanti per garantire alle stesse donne una condizione di maggiore serenità nell’affrontare un passaggio delicato della loro vita”.

