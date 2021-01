Share Pin 0 Condivisioni

La consigliera regionale di Italia Viva: “Sarebbe un segnale economico e di fiducia importantissimo”

Lazio in zona gialla, Tidei: "Diamo ai ristoratori la possibilità di aprire anche la sera"

Bene il Lazio da lunedì in zona gialla ma ora “diamo la possibilità ai ristoranti di aprire anche la sera”. A dirlo è il consigliere regionale di Italia Viva, Marietta Tidei.

Lazio in zona gialla, Tidei: “Diamo ai ristoratori la possibilità di aprire anche la sera”

“Il ritorno del Lazio in zona gialla è una bella notizia per tutti, ma soprattutto per i bar e per i ristoranti che potranno ritornare all’attività con il pubblico a pranzo e durante tutto il giorno”.

“I danni e le spese da sostenere sono però ingenti: per questo, oltre a un immediato ristoro adeguato alle perdite subito, è necessario riattivare da subito anche la possibilità per i ristoranti di aprire la sera”.

“E’ possibile farlo, come a pranzo, in condizioni di totale sicurezza per il personale che lavora e per i clienti”.

“I ristoratori hanno già da tempo attrezzato i propri locali in modo da consentire anche l’apertura serale”.

“Per il mondo della ristorazione e per tutto l’indotto dell’agroalimentare – ha concluso Tidei – sarebbe un segnale, economico e di fiducia, importantissimo”.

