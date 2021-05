Share Pin 62 Condivisioni

Lazio in zona arancione, D’Amato: “Dati in miglioramento, penso di no” –

“Penso che il Lazio non finirà in zona arancione”.

A dichiararlo l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, in occasione della sua visita al centro vaccinazioni antiCovid di Via Trapani a Ladispoli avvenuta oggi pomeriggio.

“Il Lazio è la regione che per più tempo è rimasta in zona gialla. I parametri, come il tasso d’incidenza e quello dei posti letto ospedalieri, ci dicono che stiamo migliorando. Pertanto credo che non andremo in zona arancione.”