Nei prossimi giorni riapriranno campeggi, parchi tematici e di divertimento e centri benessere. Online le linee guida

Lazio, Fase 2: nuova Ordinanza su riaperture attività sociali, culturali ed economiche

L’ordinanza consente la ripresa di molte attività che erano ancora ferme (dalle strutture termali ai circoli ricreativi) e rende pubbliche le linee guida di molte strutture che riapriranno nei prossimi giorni, come i campeggi, i parchi tematici e di divertimento e i centri benessere:

dal 29 maggio potranno riaprire gli stabilimenti termali e i centri per il benessere fisico, oltre alle attività che avevano già autorizzato: stabilimenti balneari e lacuali, spiagge libere, parchi tematici, spettacolo viaggiante, campeggi e villaggi turistici;

dal 3 giugno potranno ripartire le scuole di musica, teatro, danza, lingue straniere e in generale l’attività corsistica collettiva, nonché la formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;

sempre dal 3 giugno potranno riaprire i centri ricreativi e culturali;

dal 15 giugno saranno infine consentite le attività dei centri estivi per bambini e dei centri anziani.

L’ordinanza recepisce le linee guida elaborate e approvate dalla Conferenza delle Regioni per lo svolgimento in sicurezza di numerose attività già consentite, come le guide turistiche, il noleggio di veicoli, la manutenzione del verde, le aree

giochi per bambini e le attività fisiche all’aperto.

Tutti i dettagli e il testo dell’ordinanza: https://bit.ly/2zuvI4t