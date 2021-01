Share Pin 0 Condivisioni

Lazio, Califano (PD): “Tamponi gratuiti per gli studenti prima del rientro in classe” –

“La data del possibile rientro a scuola è ancora al vaglio delle istituzioni nazionali, ma come Regione Lazio stiamo facendo di tutto affinché avvenga in totale sicurezza.

Per i ragazzi delle scuole superiori abbiamo previsto la possibilità di effettuare un tampone gratuito prima del rientro.

Dal 5 e fino al 31 gennaio è possibile prenotare lo screening inserendo il proprio Codice fiscale su https://prenota-drive.regione.lazio.it

Così come sono felicissima che il Lazio sia la prima Regione in Italia per numero di vaccini anti-Covid effettuati.

La strada è ancora lunga ma stiamo combattendo”

Lo afferma in una nota diramata via social il consigliere regionale PD Lazio Michela Califano.