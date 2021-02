Share Pin 2 Condivisioni

La consigliera regionale Pd: ”Una battaglia senza colori politici che va affrontata”

Lazio, Califano: ”Alitalia, presentata mozione per salvaguardia livelli occupazionali”

“Domani porterò la mia vicinanza ai lavoratori Alitalia che manifesteranno per i propri diritti. Questa è una battaglia senza colori politici che va affrontata.

Proprio per questo ho presentato una mozione in consiglio regionale che chiede di adottare tutte le azioni necessarie, sia con il Governo nazionale sia direttamente per le proprie competenze.

In questo modo si potrà accelerare l’attuazione del piano di rilancio delle attività legate al comparto aereo e del suo indotto e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Questo anche alla luce degli stanziamenti previsti e delle operazioni finalizzate a ridisegnare il profilo della NewCo ITA.

L’incertezza sul futuro della compagnia di bandiera, anche alla luce della terribile crisi vissuta causa Covid che ha portato a un tracollo del 97 per cento del traffico passeggeri (da 160 milioni del 2019 ai 5 del 2020) devono essere al centro della nostra agenda.

Parliamo di 6.828 dipendenti di Alitalia Sai e Cityliner in cassintegrazione, 6.828 famiglie alle quali dobbiamo dare una certezza del presente e del futuro”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano