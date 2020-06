Condividi Pin 0 Condivisioni

Lavori sulla Settevene Palo, Fratelli d’Italia Cerveteri: “Saremo vigili”

“Abbiamo appreso dai nostri referenti in città metropolitana di Roma capitale, che lunedì 22/06/2020 inizieranno i lavori per la riapertura della SP. Settevene Palo.

“Dopo la firma di questa mattina a palazzo Valentini” la ditta incaricata inizierà i lavori già da lunedì mattina.

Saremo vigili che i lavori vengano svolti come da contratto: a regola d’arte e definitivi. In caso contrario siamo pronti a scendere in strada a manifestare insieme ai vari comitati cittadini”.

Il circolo territoriale Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente