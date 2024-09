Questa mattina un ulteriore sopralluogo del Vicesindaco Battafarano, il Dirigente tecnico ed il personale della Biblioteca

Lavori in corso in Biblioteca comunale a Cerveteri, chiusura prolungata fino a lunedì 23 settembre –

“Le attività di manutenzione avviate all’interno dei locali della Biblioteca comunale di Cerveteri necessitano di una ulteriore settimana di lavoro. Questa mattina infatti, a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato con il Dirigente Area V Architetto Fabrizio Bettoni e con il personale dipendente della Biblioteca stessa, abbiamo convenuto di prolungare di una settimana la chiusura al pubblico, proprio per fare in modo che le pareti si asciughino completamente e che non vi sia più alcun genere di problematica. Sentito il Dirigente, confidiamo di riaprire i locali all’utenza nella mattinata di lunedì 23 settembre”. A dichiararlo è il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano.

“Come noto, subito dopo la consueta chiusura estiva per le attività di inventario interno, abbiamo notato alcune macchie di infiltrazione che necessitavano immediatamente di un intervento – ha aggiunto il Vicesindaco – lavori che sono iniziati sin dal giorno dopo e che sono proceduti correttamente. Comprendo chiaramente il disagio che comporterà ai tanti studenti della nostra città il prolungarsi della chiusura della Biblioteca, ma abbiamo ritenuto necessario farlo affinché l’attività di manutenzione potesse concludersi a regola d’arte al fine di consegnare all’utenza dei locali accoglienti e salubri”.