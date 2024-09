Trasporto scolastico a Ladispoli, istruzioni per l’uso

Flavia Servizi rende noto che il 9 settembre è stata inviata la prima rata per il Servizio di Trasporto scolastico. Coloro che non l’avessero ricevuta possono ritirarla presso lo Sportello Scuolabus Comune di Ladispoli Piazza Falcone, oppure richiederne l’invio tramite email all’indirizzo: [email protected].

Si ricorda inoltre che, dopo aver effettuato il pagamento per il rinnovo del servizio, è necessario recarsi allo Sportello scuolabus per procedere alla convalida della tessera. Per i nuovi iscritti, la tessera potrà essere ritirata direttamente presso lo Sportello scuolabus.