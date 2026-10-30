Lavori di pavimentazione sulla A12 Roma-Civitavecchia: chiusure notturne tra il 30 e il 31 ottobre

Sulla A12 Roma-Civitavecchia sono previsti interventi di manutenzione per il rifacimento e il miglioramento della pavimentazione stradale. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la circolazione subirà alcune limitazioni temporanee durante le ore notturne.
Gli orari dei lavori
I provvedimenti saranno attivi dalle ore 22:00 di venerdì 30 ottobre fino alle ore 06:00 di sabato 31 ottobre. La scelta della fascia oraria notturna mira a ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e l’impatto sul traffico pendolare.
I provvedimenti di chiusura e i percorsi alternativi
Nello specifico, durante la finestra temporale indicata:
- Svincolo di Civitavecchia Nord: Sarà chiuso in uscita per chi viaggia in direzione nord (provenienza da Roma).
- Percorso alternativo consigliato: Agli automobilisti diretti a Civitavecchia Nord si suggerisce di utilizzare l’uscita alla stazione di Civitavecchia Sud.
- Area di Parcheggio “San Liborio Est”: L’area di sosta situata nel tratto compreso tra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord, in direzione della SS1 Aurelia, rimarrà chiusa al pubblico per l’intera durata dei lavori.
immagine generata con AI