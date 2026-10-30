Ciaccia carica la tifoseria: “Con voi non temiamo nessuno, domenica tutti uniti per rimanere in testa alla classifica”

Derby al Galli tra Cerveteri e Santa Marinella., una sfida che rievoca sfide ad alta tensione, cariche di adrenalina e passione. Al Galli domenica alle 11.00 è atteso il pubblico delle grandi occasioni, dal momento che un esame vero per entrambe le squadra.

Calcio, Cerveteri vs Santa Marinella: sfida da brividi

La capolista Cerveteri può capire dopo domenica se può concorrere per il salto in Eccellenza, visto che con tutte le squadre più accreditate se l’è giocata a viso aperto, alla pari.

Il portiere Ciaccia spinge la tifoseria. ” Abbiamo un pubblico meraviglioso, di altre categorie. Ma domenica è importantissima, potremo capire il valore di questa squadra. Una vittoria, chiaramente, ci permetterebbe di avere una visione diversa del campionato, rispetto agli obiettivi iniziali. Siamo una grande squadra, abbiamo tutte le carte in regola per toglierci qualche soddisfazione.. Ai tifosi dico, vi aspettiamo in tanti”





