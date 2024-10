L’associazione Euterpe a Tokio all’ottava Conferenza Internazionale sulla Neurologia e i Disturbi Cerebrali

L’ associazione Euterpe APS a Tokio all’ottava Conferenza Internazionale sulla Neurologia e i Disturbi Cerebrali

“La musica è lo strumento migliore per consentire a bambini e ragazzi con disabilità anche gravi di integrarsi e di avere il giusto approccio con gli strumenti musicali”. Con queste parole l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli, ha commentato la partecipazione dell’Associazione Euterpe APS, riconosciuta per il suo impegno nella ricerca e promozione della musicoterapia, all’ottava Conferenza Internazionale sulla Neurologia e i Disturbi Cerebrali che si terrà a Tokyo dal 21 al 22 ottobre 2024.

“L’Amministrazione Grando – ha sottolineato Fargnoli – si è dimostrata sempre estremamente sensibile alla promozione dell’inclusione sociale. La musicoterapia con il Metodo Euterpe ha reso possibile il consolidamento e la diffusione di pratiche innovative, rafforzando così i legami tra ricerca scientifica e benessere sociale”.

Il congresso, incentrato sul tema “Esplorare le frontiere in neurologia: dalla ricerca alla riabilitazione”, rappresenta un’importante occasione per lo scambio di avanzamenti scientifici e metodologici nel campo della neurologia, con un focus su disturbi cerebrali, neuropsichiatria, Alzheimer, depressione e riabilitazione neurologica. Tra i relatori di rilievo, i ricercatori dell’Associazione Euterpe APS, il M° Dott. Tommaso Liuzzi e la M° Fiammetta D’Arienzo, presenteranno i risultati del loro recente studio pubblicato nella prestigiosa rivista scientifica Frontiers in Neurology (doi: 10.3389/fneur.2024.1388712). La ricerca evidenzia l’efficacia del Metodo Euterpe nel contesto riabilitativo, mostrando benefici significativi su parametri fondamentali dello sviluppo del bambino, quali la regolazione del sonno, la gestione delle emozioni e il miglioramento della qualità della vita familiare. In segno di riconoscimento per il suo contributo alla riabilitazione neurologica, il M° Dott. Tommaso Liuzzi, fondatore del Metodo Euterpe, è stato invitato a presiedere il congresso.