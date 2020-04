Condividi Pin 0 Condivisioni

Si tratta della campagna lanciata dalle Associazioni HUMANITAS e ANIMO ONLUS

L’Ass. Insieme per Vivere-Onlus aderisce alla raccolta fondi e generi alimentari

“L’Associazione “Insieme per Vivere – Onlus”, da sempre impegnata nella campagna contro lo spreco alimentare e la raccolta e la distribuzione di cibo e generi alimentari per le persone in difficoltà, aderisce alla campagna lanciata dalle Associazioni HUMANITAS e ANIMO ONLUS per la raccolta di fondi ed alimenti.

Nell’attuale situazione, con le misure che il Governo è stato costretto ad imporre per impedire la diffusione del virus Covid-19, le persone e le famiglie in difficoltà economica sono aumentate in numero esponenziale a causa del forzato blocco di molte attività produttive, lavorative e sociali.

Anche la Casa del Popolo di Ladispoli, che la nostra Associazione utilizzava come punto di raccolta, seguendo le direttive dei DPCM è chiusa da giorni.

Per questo convergeremo con la nostra attività di raccolta nel centro di Via Duca degli Abruzzi 197, presso la sede che il N.O.G.R.A. mette a disposizione ed invitiamo tutte le cittadine ed i cittadini di Ladispoli ad aderire all’iniziativa di reperimento fondi per l’acquisto di generi alimentari e di conforto che Humanitas e Animo hanno con successo iniziato e portato avanti, consapevoli che solo il convergere e la comunione degli sforzi di tutti e tutte, possa dare risposte alle drammatiche richieste che pervengono.

Invitiamo tutti a fare una donazione all’iban: IT 74 N 08327 39030 000000009277.

Intestato ad ANIMO ONLUS causale EMERGENZA ALIMENTARE COVID19 LADISPOLI. Uniti e distanti. Insieme ce la faremo”.