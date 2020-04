Condividi Pin 10 Condivisioni

Le vie dove saranno consegnate gratuitamente

Santa Marinella, domani una nuova giornata dedicata alla distribuzione di mascherine

Prosegue la distribuzione delle mascherine gratuite sul territorio di Santa Marinella.

Santa Marinella, al via la consegna delle mascherine ai soggetti più a rischio

Nella giornata di domani, venerdì 3 aprile, i volontari del Nucleo Sommozzatori, Misericordia, Croce Rossa e Gesam passeranno per una nuova giornata dedicata agli over 65 ovvero alle persone nate tra il 1920 e il 1955.

Le vie

Via degli Anemoni

Via dei Fiori

Via dei Garofani

Via dei Gelsomini

Via dei Gerani

Via dei Girasoli

Via dei Gladioli

Via dei Glicini

Via dei Tulipani

Via della Fornacetta

Via delle Azallee

Via delle Begonie

Via delle Camelie

Via delle Dalie

Via delle Fresie

Via delle Gardenie

Via delle Gerbere

Via delle Magnolie

Via delle Margherite

Via delle Mimose

Via delle Orchidee

Via delle Viole

Via Petunie

Vialetto del Corallo

Vialetto del Gambero

Vialetto Medusa

Strada dei Rifugi

Le vie di Santa Severa

Largo Tanaro

Località Quaglia

Lungo Mare Pyrgi

Piazza Carlo Garbieri

Piazza Reno

Piazzale Garda

Piazzale Pyrgi

Piazzale Po

Piazzale Roma

Via A. Basso

Via A. Locatelli

Via Adige

Via Amerigo Vespucci

Via Andrea Moneta

Via Aniene

Via Antonio Zara

Via Arno

Via Aurelia

Via Cartagine

Via Cneo Domizio

Via Conti di Galeria

Via degli Albizi

Via degli Etruschi

Via degli Oleandri

Via degli Orsini

Via dei Balivi

Via dei Ceriti

Via dei Fenici

Via dei Normanni

Via dei Pelasgi

Via del Castello

Via della Monacella

Via della Stazione

Via F. Maritano

Via Flavio Gioia

Via G. Lucina

Via Giovanni Falcone

Via Innocenzo XI

Via Isonzo

Via Lago D’Iseo

Via M. Giglio

Via Marco Polo

Via Mincio

Via Panfilo

Via Paolo Borsellino

Via Piave

Via Po

Via Reno

Via Tagliamento

Via Tanaro

Via Tevere

Via Ticino

Via V. Veneto

Viale del Tirreno