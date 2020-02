Condividi Pin 9 Condivisioni

E’ possibile consegnare le adesioni fino al 13 marzo 2020

L’Ass. Aspettando un Angelo presenta il Progetto Chernobyl Estate 2020

L’Associazione ‘Aspettando un Angelo’ promuove il Progetto Chernobyl, nato molti anni fa con l’accoglienza di minori provenienti dalla Bielorussia colpiti dal disastro nucleare di Chernobyl nel 1986.

L’incidente nucleare di Chernobyl ha causato un livello di radioattività che perdura nel tempo e che causa l’insorgere di malattie tumorali. Grazie al progetto sarà possibile ospitare per massimo tre mesi questi bambini, offrendo loro l’opportunità di ridurre drasticamente la quantità di radioattività assorbita nell’organismo. Saranno difatti ospitati in un ambiente non contaminato e sarà preparata loro una alimentazione priva di radionuclidi.

Per aderire al progetto di accoglienza Estate 2020, è possibile consegnare la nuova modulistica Documentazione-Estate-2020 (clicca per scaricare).

Al fine di agevolare il lavoro burocratico, sì prega di consegnare le copie dei documenti D’identità leggibili e nel formato A4.

Si ricorda che la data di scadenza per le adesioni al progetto Estate 2020 è fissata per il giorno 13 marzo 2020.

La documentazione potrà essere consegnata nelle seguenti modalità:

– via Posta1 indirizzata a Associazione Aspettando un angelo, Via Palermo, 86 – 00055 Ladispoli (RM) c/o casa del cittadino

– presso la sede operativa dell’associazione Aspettando un angelo, Via Palermo, 86 – 00055 Ladispoli (RM) c/o casa del cittadino (il martedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30)

– via PEC mail all’indirizzo aspettandounangelo@pec.it