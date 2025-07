L’ASD Città di Cerveteri presenta il nuovo organigramma per la stagione 2025/2026

La società ASD Città di Cerveteri è felice di annunciare il nuovo organigramma societario per la stagione 2025/2026, un passo importante per rafforzare il nostro impegno e la nostra passione nel mondo del calcio.

Alla guida della società troviamo il Presidente Andrea Lupi, affiancato dal Presidente Onorario Sergio Lupi. Il ruolo di Vice Presidente è affidato a Patrizia Palaia, mentre il Direttore Generale è Valerio Gnazi. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, il Direttore Sportivo è Oberdan Scotti, mentre il Responsabile di tutta l’agonistica e il Coordinatore Generale è Massimiliano Cerasa. La Scuola Calcio è sotto la responsabilità di Altamura Davide, con Antonio Orlandi come Preparatore Atletico per le categorie agonistiche e juniores, e Cesidio Oddi come Preparatore dei Portieri per entrambe le sezioni.

Per quanto riguarda la prima squadra, lo staff tecnico per la stagione 2025/2026 vede il confermato Mister “Lupo” Ferretti, affiancato da Matteo Olmi come Allenatore in seconda, Federico Santucci come Preparatore atletico e Nicola Francese come Preparatore dei portieri.