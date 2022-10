Il neo dirigente vanta numerose esperienze, tra i Comuni in cui ha lavorato quelli di Anzio e Nettuno

L’Architetto Fabrizio Bettoni nuovo Dirigente del Comune di Cerveteri

Ha preso ufficialmente servizio questa mattina, lunedì 3 ottobre, il nuovo Dirigente dell’Area 5 del Comune di Cerveteri, l’Architetto Fabrizio Bettoni. Appena insediatosi, in attesa dell’espletamento finale da parte dell’Amministrazione comunale dell’avviso pubblico per la nomina di un ulteriore Dirigente, terrà ad interim anche l’Area 4. Succede all’Architetto Marco Di Stefano, trasferitosi in una nuova sede.

“L’Architetto Bettoni è un profilo di estrema professionalità, comprovata da una lunga serie di esperienze in Comuni grandi o in alcuni casi più grandi del nostro in termini di superficie e popolazione – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – andrà a ricoprire un ruolo apicale su settori nevralgici della nostra Amministrazione, quali le politiche ambientali, i lavori pubblici, l’edilizia scolastica e il servizio della manutenzione. Ad interim, fino alla designazione di un ulteriore Dirigente per il quale stiamo espletando le fasi di selezione, deterrà anche la gestione dell’Area 4, che comprende Urbanistica, edilizia privata, demanio e SUAP”.

“Questa mattina – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – abbiamo avuto modo di iniziare a lavorare insieme a tutta la squadra amministrativa, insieme a tutti gli Assessori, per iniziare a pianificare i prossimi impegni e obiettivi dell’Amministrazione comunale. All’Architetto Bettoni, a nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta, il mio più sincero augurio di un buon lavoro, certa che la professionalità e le competenze che ci hanno spinto ad individuarlo come figura idonea per il nostro Ente rappresenteranno un grande valore aggiunto per la città e i cittadini tutti. Allo stesso tempo, rivolgo un cordiale saluto e ringraziamento all’uscente Architetto Marco Di Stefano, al quale auguro un futuro ricco di soddisfazioni personali”.