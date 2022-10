Caro energia, Area PM : “Famiglie e imprese in ginocchio, servono investimenti per l’efficientamento energetico”

Caro energia, Area PMI: ” Famiglie e imprese in ginocchio, servono investimenti per l’efficientamento energetico che porterebbe benefici alla collettività” –

“Il prezzo dell’energia continua ad aumentare, mettendo a dura prova famiglie e imprese – ha detto Protopapa di Area PMI. – In una prospettiva a medio-lungo termine, aumentare l’investimento in efficienza energetica potrebbe portare benefici. Già nel 2021 – in risposta al blocco dei prezzi per via della pandemia – si è registrato un aumento degli investimenti, in particolare in cogenerazione e illuminazione smart. I benefici economici sono solo uno degli effetti dell’efficienza energetica; si pensi ai benefici in termini di contenimento delle emissioni inquinanti, riduzione dei costi di manutenzione, miglioramento delle condizioni di lavoro. Per questo Area PMI supporta e richiede politiche in questa direzione – continua Protopapa – alcune città del nostro paese stanno sperimentando la produzione di energia con fonti alternative, riducendo costi e portando notevoli vantaggi. Dobbiamo lavorare in questa direzione – conclude – fronteggia e l’elevato costo dell’energia con misure alternative che possono avere benefici alla collettività”.