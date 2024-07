Lago di Martignano: al via il progetto “Lago sicuro”

Per la prima volta la Città Metropolitana di Roma avvierà, sul lago di Martignano, un programma di previsione e prevenzione del rischio in tema di balneazione. “Nelle giornate di mercoledì 10, 17 e 24 luglio operatori del servizio di Protezione Civile del Dipartimento di Polizia Metropolitana svolgeranno attività di avvistamento da terra e attivazione dei soccorsi in caso di necessità sulla spiaggia pubblica del lago. Saranno inoltre svolti percorsi di formazione rivolti ai bambini per spiegare loro la differenza tra la balneazione in acqua marina e acqua lacuale.

“Particolare attenzione sarà dedicata alla distribuzione di una brochure redatta in 6 lingue in cui sono riportate tutte le regole da seguire per la balneazione e navigazione in sicurezza” – ha annunciato il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna – “Questa attività, che sarà svolta d’intesa con l’Ente Parco di Bracciano- Martignano e con il Comune di Anguillara Sabazia, è scaturita dai lavori del Tavolo tecnico-amministrativo di Protezione Civile istituito dalla CMRC e che ha visto la partecipazione collaborativa di tutti i Comuni rivieraschi, delle Forze dell’Ordine e degli stakeholders nell’ottica di un coordinamento delle risorse del territorio”.

Per la prima volta la Città Metropolitana di Roma avvierà, sul lago di Martignano, un programma di previsione e prevenzione del rischio in tema di balneazione. “Nelle giornate di mercoledì 10, 17 e 24 luglio operatori del servizio di Protezione Civile del Dipartimento di Polizia Metropolitana svolgeranno attività di avvistamento da terra e attivazione dei soccorsi in caso di necessità sulla spiaggia pubblica del lago. Saranno inoltre svolti percorsi di formazione rivolti ai bambini per spiegare loro la differenza tra la balneazione in acqua marina e acqua lacuale.

“Particolare attenzione sarà dedicata alla distribuzione di una brochure redatta in 6 lingue in cui sono riportate tutte le regole da seguire per la balneazione e navigazione in sicurezza” – ha annunciato il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna – “Questa attività, che sarà svolta d’intesa con l’Ente Parco di Bracciano- Martignano e con il Comune di Anguillara Sabazia, è scaturita dai lavori del Tavolo tecnico-amministrativo di Protezione Civile istituito dalla CMRC e che ha visto la partecipazione collaborativa di tutti i Comuni rivieraschi, delle Forze dell’Ordine e degli stakeholders nell’ottica di un coordinamento delle risorse del territorio”.