I sommozzatori delle Fiamme Gialle, in collaborazione con la soprintendenza, hanno fatto un’importante scoperta archeologica durante un’immersione nel lago di Bolsena.

Lago di Bolsena, importante scoperta archeologica

Durante un’immersione per il mantenimento degli standard operativi in acqua dolce, i sommozzatori delle Fiamme Gialle, in collaborazione con il personale subacqueo della soprintendenza Archeologica, hanno ritrovato un coltello a lingua da presa ed una moneta del IV secolo D.C.

E’ così che un’operazione di routine si è trasformata in una sorprendente scoperta archeologica, in un luogo noto per essere un insediamento molto antico, frequentato principalmente durante la prima Età del Ferro (X-IX secolo. A.C.)

Tramite l’utilizzo di metal detector, in dotazione ai finanzieri, è stato possibile individuare inizialmente una moneta romana, con un diametro di circa 1,5 cm, raffigurante l’imperatore Costantino e riferibile alla fine del IV secolo;

approfondendo le ricerche hanno trovato anche un coltello di circa 18 cm, in buono stato, da attribuire presumibilmente all’epoca Protostorica.

Il Lago di Bolsena cela uno stanziamento molto antico, testimoniato sia dall’area della nota Palafitta, sia dall’imponente struttura ellittica costituita da pietrame, localmente chiamata “Aiola“.

L’operazione svolta dai sommozzatori della stazione navale e dagli archeologi è stata di grande importanza per due motivi:

da un punto di vista culturale, dato che ha messo in luce un sorprendente reperto archeologico; inoltre, ha negato la possibilità a soggetti non autorizzati di appropriarsene illecitamente.

Sono diffuse infatti pratiche di vendite di reperti illegali , con cui soggetti non autorizzati ricavano importanti profitti dai collezionisti.

L’intervento del corpo evidenzia la trasversalità della loro azione, con riguardo ai settori esclusivi della Polizia Economico Finanziaria.

