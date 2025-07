Ladispoli: XI Summer Music Camp 2025, un appuntamento artistico semprevivo ed emozionante

Nel “Ventennale” della costituzione della Fondazione-Associazione Massimo Freccia, 2005-2025, si è conclusa l’undicesima edizione del Summer Music Camp dell’AMF realizzata dall’Orchestra giovanile Massimo Freccia diretta dal M° Massimo Bacci e forte di un bilancio di missione davvero sorprendente.

Nelle due settimane di master sono stati realizzati ed proposti alla cittadinanza ben otto concerti caratterizzati da un’offerta musicale quanto mai varia e di altissimo livello.

Tanti i fil rouge che si sono dipanati in questa kermesse didattico-concertistica: dall’imprescindibile omaggio bachiano che da sempre contraddistingue questa rassegna, partito dalle Sonate e Partite per violino solo per poi espandersi ai concerti solistici ed alla meravigliosa Seconda Suite orchestrale, fino ai grandi concerti per

strumento solista e orchestra.

Si sono potuti ammirare i concerti violinistici di Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bruch, Dvorak, Sibelius fino ad una doppia esecuzione di Tchaikovsky, al concerto per violoncello di Dvorak, oltre a due apprezzatissime composizioni: “Scene de ballet” di De Beriot per violino e orchestra, e “Introduzione, tema e variazioni” di

Rossini per clarinetto e orchestra

Non è mancato un percorso cameristico che ha toccato vari autori e proposto in concerto le due monumentali sonate per violino e pianoforte, la “Kreutzer” di Beethoven e quella in Fa maggiore di Franck, i “Duo concertanti” di De Beriot e

quello in Sol maggiore di Mozart per violino e viola.

Una caratteristica che contraddistingue questa offerta artistica e formativa è quella di plasmare un gruppo che vede ogni suo componente alternare il suo ruolo solistico a quello di componente dell’ensemble in una fusione unica con le opere eseguite.

Negli otto concerti si sono brillantemente avvicendati nei ruoli solistici le giovani promesse violinistiche giunte da varie regioni italiane: Sofia Midori Bisozzi, Angelica Ciuffa, Diana D’Ambrosi, Tommaso D’Onofrio, Giulia Di Ilio, Linda Di Serio, Matteo Graziu, Anna Mattiocco, Emanuele Perri, Silvia Muscolino, il promettentissimo clarinettista Leandro Fanelli e l’affermato violoncellista Lorenzo Muscolino.

Il tutto incorniciato da un coinvolgente concerto finale, “Gran Duo”, costituito dal flautista Michele Forese e dalla pianista Rosalba Lapresentazione.

“Sono entusiasta fino alla commozione per i risultati raggiunti in questo undicesimo Music Camp 2025 – sottolinea il M° Massimo Bacci, direttore e curatore dei master – Un bilancio estremamente positivo reso possibile dalla bravura e dalla dedizione dei giovani concertisti, ma il cemento indispensabile è stata la meravigliosa empatia artistica ed umana espressa tra i ragazzi, davvero una gioia che gratifica ed appaga totalmente tutti noi! Ha reso accettabile anche il caldo torrido delle sessioni di prove e concerti condivise con i professionisti che hanno dato un supporto fondamentale

alla realizzazione delle complesse partiture.

Con molto piacere voglio ringraziare l’Assessorato alla Cultura di Ladispoli nella persona della dott. Margherita Frappa, la BCC di Roma e l’Associazione Passato e Futuro che sono vicine a questo “Ventennale dell’AMF” dedicato alla grande figura del Maestro Massimo Freccia e di sua moglie Nena Azpiazu, due delle figure in assoluto più importanti ed iconiche del ‘900 che abbiano vissuto, negli ultimi anni della loro vita, in questo territorio”.