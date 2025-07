Conclusa la stagione con grandi successi per l’ASD SKATING CLUB LADISPOLI

Trionfi ai campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle

Si è appena conclusa una stagione agonistica ricca di soddisfazioni per l’ASD SKATING CLUB LADISPOLI, scuola di pattinaggio artistico a rotelle che ha ottenuto risultati straordinari ai campionati italiani.

Tra i protagonisti di questa stagione, spicca Marco LODDONI, che dopo aver vinto i campionati provinciali e regionali, si è laureato campione italiano sia della UISP che della FISR, dimostrando grande talento e determinazione.

Ottimi piazzamenti anche per Laura Viani, che si è aggiudicata il primo posto ai nazionali UISP, e per Zoe Rossetti, che si è laureata vice campionessa italiana. Medaglia di bronzo per Alice Cipollini, mentre Bianca Pietroforte si è piazzata al 4° posto, sfiorando il podio.

Numerosi altri atleti hanno ottenuto piazzamenti di rilievo, tra cui Maria Laura Seminara, Marina Matteuzzi, Elettra Bernardini, Ilaria Del Zotto, Eleonora Pagliai, e tanti altri che hanno portato in alto il nome del club con impegno e passione.

Tra i nomi da menzionare ci sono anche Trotta Sarà, Trotta Elisa, Paolucci Noemi, Ceconello Ilaria, Ciammaruchi Giulia, Brondi Petra, Bracci Sara, Bolzani Matilde, Balboni Gloria, Pariciani Veronica, Capozzi Azzurra, Pantalissi Emma, Ciancio Martina, tutti protagonisti di una stagione da ricordare.

Un grande applauso a tutti gli atleti e allo staff dell’ASD SKATING CLUB LADISPOLI per aver portato a casa risultati così importanti e aver dimostrato ancora una volta il valore e la passione di questa scuola di pattinaggio.