Ladispoli Summer Fest, tutte le informazioni utili

È tutto pronto per la sesta edizione del Ladispoli Summer Fest, che a partire da domani torna in Piazza Rossellini con concerti di grandi artisti, sempre ad ingresso gratuito per il pubblico.

Il programma prevede le seguenti esibizioni live:

-venerdì 25 luglio: Gaia;

-sabato 26 luglio: Fred De Palma;

-domenica 27 luglio: Francesco Renga.

Di seguito si riportano tutte le informazioni utili per la fruizione degli eventi:

𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐈

Le esibizioni avranno inizio indicativamente alle ore 21:30, fino a mezzanotte circa.

Le esibizioni di Gaia e Fred De Palma saranno anticipate da un dj set che scalderà l’atmosfera in attesa del main event.

𝐕𝐈𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐄 𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐏𝐄𝐃𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄

Per tutti e tre i giorni della manifestazione verrà istituita l’area pedonale dalle ore 19:00 alle ore 01:00 in Piazza Rossellini, Piazza Marescotti e Viale Italia.

Saranno inoltre chiuse al traffico Via Ancona (tratto compreso tra via Trieste e Piazza Rossellini) e Via Odescalchi (tratto compreso tra Via Trento e Piazza Rossellini).

𝐏𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈

Il parcheggio pubblico gratuito più vicino è situato in Via Firenze, distante circa 500 metri dall’area del concerto. Si invitano comunque i cittadini, nei limiti del possibile, a prediligere spostamenti con mezzi alternativi.

𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐃𝐈𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀̀

Le persone con disabilità, munite del contrassegno disabili, potranno accedere e parcheggiare la propria autovettura dal varco di Via Ancona – Via Trieste e potranno assistere ai concerti con il proprio accompagnatore in un’area dedicata, di fronte al box della Pro Loco in Piazza Rossellini.

𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐀𝐋𝐂𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈 𝐄 𝐁𝐄𝐕𝐀𝐍𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐕𝐄𝐓𝐑𝐎

Con ordinanza sindacale 84/2025 è stato anticipato il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine e il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore a partire dalle ore 19:00 nell’area interessata dalla manifestazione, per i giorni 25, 26 e 27 luglio.

Restano invariate tutte le disposizioni precedentemente impartire con l’ordinanza n.74/2025.

Vi aspettiamo in Piazza Rossellini