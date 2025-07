Ladispoli, valori di escherichia coli nella norma: revocata ordinanza di divieto di balneazione

Il monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni

Ladispoli, valori di escherichia coli nella norma

L’Amministrazione comunale informa che in data odierna ARPALAZIO ha comunicato di aver effettuato nuovi campionamenti sul punto di prelievo n.52 (250 m sx Fosso Vaccina), a seguito dei quali i valori della qualità delle acque sono risultati essere ampiamente conformi ai limiti di legge.

Nello specifico:

Escherichia coli = 10 MPN/100ml (valore limite 500 MPN / 100 ml);

Enterococchi int. = 20 MPN/100mL (valore limite 200 MPN/100ml).

Il Sindaco Alessandro Grando ha pertanto provveduto a revocare l’ordinanza sindacale n.95 del 21/07/2025 con la quale era stato introdotto un divieto temporaneo di balneazione nel punto indicato.

Ladispoli, valori di escherichia coli nella norma: revocata ordinanza di balneazione

“Ringrazio la Guardia Costiera guidata dal Comandante Cristian Vitale e la Polizia Locale guidata dal Comandante Danilo Virgili -ha dichiarato il Sindaco Grando- che, unitamente al gestore del Servizio Idrico Integrato Acea ATO 2, in questi giorni hanno effettuato dei campionamenti sui corsi d’acqua per individuare le eventuali cause che potrebbe aver influito sul temporaneo divieto di balneazione. A seguito dei controlli puntuali non sono state riscontrate anomalie, fatto poi confermato da ARPALAZIO in data odierna”.

Si informa inoltre che il monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni, per garantire la costante tutela della qualità delle acque e la sicurezza dei cittadini.