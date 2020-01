Condividi Pin 0 Condivisioni

Sfiorata la tragedia presso il Ponte di Palo Laziale

Ladispoli, vuole gettarsi dal ponte. Salvato dai carabinieri

Di Giulia Simone

Sfiorata la tragedia ieri sera, presso il Ponte di Palo Laziale. Un 25enne ucraino ha infatti tentato di gettarsi oltre il cavalcavia, intorno alle 23.30 circa.

Il ragazzo avrebbe oltrepassato la struttura in un forte stato confusionale, forse, come spiegano i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, in seguito all’assunzione di alcolici.

Sul posto sono subito intervenuti più equipaggi di Ladispoli, dalla Compagnia della Stazione dei Carabinieri, al Nucleo Operativo Radiomobile. Presenti anche i Vigili del fuoco di Cerveteri.

Il ragazzo in particolare chiedeva della propria fidanzata, per poter parlare con lei. Nel frattempo però sia i militari che il 118 avrebbero tentato di farlo desistere dal gettarsi, tenendolo occupato al dialogo e non lasciandolo a se stesso. La ragazza sarebbe arrivata mezz’ora dopo.

Dopo il suo arrivo, il ragazzo è rientrato spontaneamente nella carreggiata e i sanitari lo hanno accompagnato prima verso la Stazione e poi all’ospedale di Civitavecchia.