Befani: ” Il volto di Santa Marinella sta finalmente cambiando”-

Il volto di Santa Marinella sta finalmente cambiando. E’ iniziato un imponente lavoro di restyling del Parco degli Eucalipti, l’area verde che si trova tra la via Valdambrini e la linea ferroviaria. “Il terreno – dice Patrizia Befani, consigliere comunale delegata alla viabilità ed al patrimonio – non è di proprietà comunale ma abbiamo concluso un’importante accordo con l’Ente titolare.

Iniziamo, come i cittadini avranno sicuramente potuto notare, con la messa in sicurezza del sito e quindi potature delle alberature e bonifica del fosso nel tratto in cui attraversa il parco.

Verrà anche posato un tratto di recinzione, proprio lungo la linea del fosso.

Anche questa opera è frutto della sinergia di una maggioranza consiliare attiva e coesa, coordinata dal Sindaco Pietro Tidei, la quale per l’intervento del vicesindaco Andrea Bianchi e del consigliere Andrea Amanati consentirà di stendere un fondo in brecciolino e realizzare un impianto di illuminazione ad energia solare e posare alcune panchine.

Importante anche la partecipazione dei cittadini a tutte le iniziative dell’amministrazione comunale. In questo caso è stata donata una targa in ceramica che andrà ad abbellire il sito.





Questa realizzazione – dice ancora Patrizia Befani – è il primo segnale di attenzione verso un quartiere di Santa Marinella che soffre per la sua configurazione, che risente di uno sviluppo incontrollato e che è sempre stato trascurato dalle amministrazioni comunali precedenti.

Il parco riqualificato si andrà a sommare alla nuova utilizzazione della scuola Vignacce e presto tutto il quartiere avrà nuova vita, con nuove iniziative che questa amministrazione, nonostante la difficile situazione finanziaria, sta mettendo in cantiere”



Patrizia Befani, consigliere comunale di Santa Marinella delegata alla viabilità ed al patrimonio