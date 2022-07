Ladispoli, violazione del regolamento e dello statuto comunale. Il consigliere Paparella insorge e scudiscia “il giurista” Perretta

“Questa non è una monarchia assoluta ma una Democrazia. Votando avremmo commesso un illecito, per questo ci siamo alzati”

“Un’interpretazione davvero fantasiosa, caro consigliere Perretta. E per fortuna che lei è uomo di legge. Noi ci siamo alzati perché pretendevate di mettere il bavaglio all’opposizione e alle questioni che interessano ai cittadini limitando il tempo di discussione delle mozioni in aperta violazione del regolamento del consiglio comunale. Inutile che provate a “buttarla in caciara”. Avete messo ai voti una proposta antidemocratica del sindaco di limitare ad un’ora di tempo la trattazione delle mozioni all’o.d.g., cosa, ripeto, non prevista dal regolamento, né dallo statuto, né dal Tuel o da ogni altra normativa in materia”.

Così il consigliere di opposizione Fabio Paparella.

“Per favore – aggiunge – dato che è un giurista, dimostri di non aver fatto soltanto bieca disinformazione: riporti qui l’articolo del regolamento che prevede questo limite di tempo per le Mozioni. Sa perché non lo farà? Perché un articolo simile non esiste. Sarebbe illegittimo, perché comprimerebbe in modo eccessivo i tempi di discussione. Così come illegittimo sarebbe stato votare su una proposta simile, per questo ci siamo alzati, perché votando avremmo commesso un illecito. Per capire l’assurdità di ciò che avete tentato di imporre basti pensare che l’art.71 co.1 lett. c) del Regolamento del Consiglio Comunale prevede per gli interventi dei consiglieri sulle mozioni una durata massima di 15 minuti. Se una mozione è sottoscritta da più consiglieri tutti hanno diritto di intervenire per illustrarla, dopodiché ci sono gli interventi degli altri. Stando alla vostra proposta ci sarebbe stato spazio per 4 interventi, quindi non saremmo riusciti a concludere la discussione neppure di una singola mozione come quella sul parcheggio multipiano (presentata a firma di 6 consiglieri). Anziché vergognarvi per lo scarso rispetto delle istituzioni che avete dimostrato – scappando di fronte alle persone in attesa di risposte, senza cercare una mediazione, cogliendo l’occasione per sciogliere il consiglio senza neppure un secondo appello, come non è mai accaduto, malgrado fossimo di nuovo tutti lì seduti – insistete a dare una versione distorta di quanto successo”.

“Vi consiglio di accettare il fatto che questa non è una monarchia assoluta, ma una democrazia”.