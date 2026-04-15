Ladispoli, viola il divieto di avvicinamento durante la Sagra: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Ladispoli hanno tratto in arresto un romano di 38 anni per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Nonostante l’uomo fosse sottoposto al controllo del braccialetto elettronico, si è presentato nei pressi dello stand dove la donna lavorava in occasione della Sagra del Carciofo. Il dispositivo ha fatto scattare immediatamente l’allarme, permettendo ai militari di intervenire tempestivamente nel centro cittadino e bloccare il soggetto a meno di 500 metri dalla vittima. L’uomo ha cercato di giustificarsi parlando di una coincidenza, ma dopo le procedure di rito è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ora valuterà l’ipotesi della premeditazione.

Durante lo stesso weekend di controlli straordinari, i militari della Compagnia di Civitavecchia hanno operato anche sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti. In via Flavia, un uomo di 40 anni è stato fermato e arrestato dopo essere stato sorpreso a cedere una dose nei giardini pubblici. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire circa 60 grammi di cocaina che l’uomo nascondeva nei pantaloni.

Le operazioni di sicurezza si sono estese anche al contrasto dell’abusivismo nella zona della stazione ferroviaria. In quest’area, i Carabinieri hanno individuato e denunciato un parcheggiatore abusivo di 50 anni, originario della Campania, che stava raggirando i numerosi turisti arrivati in città per l’evento. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto l’attività illecita e messo in sicurezza i parcheggi destinati ai visitatori.