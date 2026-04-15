Cerveteri, lascia Ferretti dopo la sconfitta di domenica

Soluzione interna, domenica con il Santa Marinella servono tre punti per conquistare la salvezza

Marco Ferretti lascia la panchina del Cerveteri, a seguito della debacle contro l’Atletico Monterano, generata da una prestazione scialba e negativa. I verde azzurri, ora, rimangono a 5 punti dalla zona play out, quando mancano 4 gare alla chiusura. I motivi delle dimissioni sono attribuibili a un rapporto teso con lo spogliatoio, che hanno obbligato Ferretti a prendere una scelta. Al suo posto il club sta pensando a un allenatore del settore giovanile.

“Penso di aver fatto una scelta coerente per il bene di tutti. Saluto con affetto la tifoseria che ho nel cuore, la società con la quale mi sono trovato molto bene, staff e giocatori”.

Gli etruschi domenica ospiteranno il Santa Marinella, in quella che sarà una gara chiave per la salvezza.

” Ringrazio Ferretti per il lavoro svolto e per quanto ha dato al nostro club – ha detto il presidente Andrea Lupi”