Ladispoli vicina al Venezuela: l’Assessore Margherita Frappa ricevuta in Ambasciata per esprimere il cordoglio della città –

L’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa, accompagnata dalla curatrice d’arte internazionale Eileen Contreras, curatrice venezuelana, è stata ricevuta dall’Ambasciatrice del Venezuela, Maria Elena Uzzo, in un incontro che ha confermato il rapporto di stima, amicizia e collaborazione culturale nato in occasione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, alla quale hanno partecipato numerosi artisti venezuelani, contribuendo a fare della manifestazione un importante momento di dialogo tra popoli e culture.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore Frappa ha espresso, a nome del Sindaco, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale di Ladispoli, il più sincero cordoglio e la vicinanza della città al popolo venezuelano per la grave tragedia che ha recentemente colpito il Paese.

«La cultura costruisce ponti che superano ogni distanza – ha dichiarato l’Assessore –. Con il Venezuela ci lega un’amicizia autentica, nata attraverso l’arte e rafforzata dagli artisti che hanno partecipato alla nostra Biennale. Oggi siamo qui per testimoniare la solidarietà e l’affetto dell’intera comunità di Ladispoli in un momento di grande dolore.»

Dall’incontro è nata anche la volontà di trasformare la vicinanza in un gesto concreto. Margherita Frappa, anche nella sua veste di Presidente della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, organizzerà, d’intesa con l’Ambasciata del Venezuela, un evento di solidarietà finalizzato alla raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma. L’iniziativa coinvolgerà artisti internazionali, uniti dalla convinzione che l’arte possa essere un potente strumento di solidarietà e di fratellanza tra i popoli.